بوتين: الشعب الفنزويلي هو من يقرر مصير مادورو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الشعب الفنزويلي وحده من يجب عليه حل الأزمة في البلاد، وتقرير المصير السياسي للرئيس نيكولاس مادورو.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي "يجب حل الأزمة في فنزويلا من قبل الشعب الفنزويلي. والشعب أيضا هو من يجب أن يقرر ما إذا كان السيد مادورو سيبقى في السلطة أم لا، من خلال الحوار والتشاور والتفاعل بين القوى السياسية المختلفة. وحسب علمي، فإن الرئيس مادورو اقترح هذا".

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدي الرئيس نيكولاس مادورو ومؤيدي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019 ، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلامياً للمنتدى.

ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حدثا سنويا اقتصاديا روسياً يُعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومنذ ذلك الحين، يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنوياً. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى ساسة ورؤساء حكومات ووزراء. ويسمّى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

ويذكر أنه في العام الماضي، زار المنتدى حوالي 17 ألف ضيف من 143 دولة.