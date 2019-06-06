روسيا تصف ما نشرته صحيفة "لوموند" عن"جاسوس روسي" بأنه تلميح قذر

صرحت القنصلية الروسية العامة في مرسيليا، اليوم الخميس، بأن ما نشرته صحيفة "لموند" الفرنسية حول جاسوس مزعوم من روسيا، والذي شغل مناصب دبلوماسية في فرنسا وسويسرا، يعد بمثابة تلميح قذر.

باريس — سبوتنيك. وقالت القنصلية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "هذا تلميح قذر، نحن لا نعلق".



في وقت سابق من اليوم الخميس، نشرت صحيفة "لموند" الفرنسية مقالا جاء فيه بأن رجلاً يدعى سيرغي جيلتيكوف، الذي شغل منصب نائب القنصل العام في القنصلية الروسية العامة في مرسيليا، في عام 2016، تم كشفه من قبل المخابرات السويسرية كجاسوس في عام 2018.