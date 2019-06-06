روسيا تصف ما نشرته صحيفة "لوموند" عن"جاسوس روسي" بأنه تلميح قذر

باريس، 6 يونيو - سبوتنيك. صرحت القنصلية الروسية العامة في مرسيليا، اليوم الخميس، بأن نشر صحيفة "لموند" الفرنسية حول جاسوس مزعوم من روسيا، والذي شغل مناصب دبلوماسية في فرنسا وسويسرا، يعد بمثابة تلميح قذر.