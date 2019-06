تجربة صاروخية روسية "غامضة" تثير تساؤلات في أمريكا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ميدان ساري شاغان للتجارب شهد في يوم 4 يونيو/حزيران، تجربة إطلاق صاروخ تابع لمنظومة دفاع جوي من دون أن تحدد نوع الصاروخ وماهية المنظومة الجاري اختبارها.

Ministry of Defence of the Russian Federation