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09:36 07 يونيو/ حزيران 2019
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    نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف

    بوغدانوف: موسكو لا تستبعد زيارة حفتر إلى روسيا

    © Sputnik . Grigore Snsovev
    روسيا
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    أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو لا تستبعد حدوث اتصالات مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

    بطرسبورغ- سبوتنيك وقال بوغدانوف، ردا على سؤال حول احتمال زيارة حفتر إلى موسكو، "كل شيء ممكن، طبعا كل شيء ممكن".

    المشير خليفة حفتر
    © REUTERS / Esam Al-Fetori
    مصدر عسكري: القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يتوجه بعد باريس إلى موسكو
    وأضاف أن "زيارة وزير الخارجية الليبي ونائبه موسكو انتظرتها. والزيارة تأجلت عدة مرات، بسبب ظروف، والآن لا يوجد اتفاق ولا تواريخ".

    وكان مصدر عسكري ليبي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد قد ذكر، في وقت سابق، أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر من المحتمل أن يتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع الروس بشأن الوضع في العاصمة الليبية طرابلس.

    وأجاب المصدر العسكري ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول الوجهة القادمة للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بعد زيارته إلى فرنسا ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا، "أكيد روسيا".

    وأضاف أن "جولة حفتر إلى باريس أكدت على توافق فرنسي مع عمليات الجيش في العاصمة لضرب الجماعات الإرهابية ونزع سلاح المليشيات وهذه أولوية متفق عليها"، مشيرا إلى أن هذا "يتطابق مع الموقف الأمريكي والروسي، بأنه لا يمكن في ظل وجود مليشيات وتنظيمات إرهابية تسيطر على المجلس الرئاسي أن يكون هناك استقرار في ليبيا وترجم ذلك في مجلس الأمن الدولي".

    وأوضح أن "الصورة واضحة للأطراف الدولية لكن تمسكهم بالسراج وهو لا يملك ولا يسيطر على قرار العاصمة هو المشكلة"، مشيرا إلى أن "موقف مجلس النواب الأمريكي اليوم أكد على وحدة ليبيا وضرب المليشيات والتنظيمات وطردها".

    وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار ليبيا, الجيش الوطني الليبي, المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف, خليفة حفتر, ليبيا, روسيا
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