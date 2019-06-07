موسكو مستعدة لإرسال خبراء عسكريين جدد إلى فنزويلا وتجهز قافلة مساعدات

أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، أن موسكو مستعدة لإرسال خبراء عسكريين جدد إلى فنزويلا لخدمة الالتزامات التعاقدية في حال تطلب الأمر.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال شيتينين: "لدينا عقود ولدينا أعمال صيانة لما تم تسليمه… أي عمل يتطلب مشاركة معينة من الناس، أحيانا في أعداد أكبر، وأحيانا أقل، إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد، فسوف نرسل قدر الضرورة. وفي حال تطلب الامر".

وأضاف أن موسكو بالاشتراك مع الأمم المتحدة تجهز لإرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا بما في ذلك مواد طبية.

أما فيما يخص اللقاء الفنزويلي، فأشار إلى أن الجولة الجديدة للقاء الفرقاء الفنزويليين في أوسلو سيعقد الأسبوع المقبل، قائلا: "على حد علمنا، سيعقد الأسبوع المقبل، لكن هذا السؤال لا يوجه لنا، بل للوسطاء النرويجيين. ويوجد من جانبهم طلب وله ما يبرره وهو أن تجري الاتصالات في أجواء هادئة".