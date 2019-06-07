الكرملين: يجري العمل لترتيب زيارة بوتين إلى السعودية والتاريخ لم يحدد بعد

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها، لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.

بطرسبورغ- سبوتنيك. وقال دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن "الزيارة يجري التحضير لها، وبمجرد معرفة التواريخ سنبلغ بذلك".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قال، يوم 23 مايو/ أيار الماضي، إن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية، جارية.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة إلى الرياض، كان أحد مواضيع المحادثات هو الإعداد لزيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.