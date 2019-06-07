بوتين: روسيا مهتمة بتوسيع وجود الشركات الصينية في السوق الروسي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مهتمة بتوسيع وجود الشركات الصينية في السوق الروسي، وتثمن عالياً رغبة رجال الأعمال الصينيين في العمل المشترك.

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال بوتين خلال جلسة منتدى الطاقة الروسي — الصيني، الذي يعقد ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن في روسيا نثمن عاليا رغبة الشركات الصينية في العمل المشترك، ونحن مهتمون بالطبع بتوسيع وجود الشركات الصينية في السوق الروسي".

وتابع: "لذلك نواصل العمل على تحسين مناخ الأعمال لكي يشعر المستثمرون الأجانب، بمن فيهم المستثمرون الصينيون، براحة أكبر معنا".

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا، يوم الأربعاء أمس الأول، في زيارة دولة، تستمر حتى 7 حزيران/يونيو الجاري، وفي 6 — 7 من الشهر الجاري ستتواصل زيارة شي جين بينغ إلى روسيا في مدينة سان بطرسبورغ، حيث سيشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي.