بدء الرحلات الجوية المباشرة بين سوتشي ودبي

أفادت بلدية سوتشي، اليوم الجمعة، أن السياح والصحفيين والمدونين من الإمارات العربية المتحدة وصلوا إلى سوتشي في أول رحلة منتظمة مباشرة بين المنتجع الروسي ودبي.

سوتشي — سبوتنيك. وجاء في بيان البلدية: "هذه الليلة ، بدأت رحلات منتظمة من أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة الجنوبية لروسيا. وتنفذ شركة طيران "فلاي دبي" الرحلات الجوية. سيتم تشغيل رحلات الطيران بين سوتشي ودبي مرتين أسبوعيًا خلال فترة الصيف. وتم تزويد هذا الخط بطائرات حديثة ومريحة".

تسيّر#فلاي_دبي 🇦🇪

اليوم الجمعة 07 يونيو 2019م 🗓

أولى الرحلات إلى "سوتشي" 📍

رحلة رقم FZ985 🚥 pic.twitter.com/eYGC2b5YOL — سالم بن تميم الريامي (@salim_bin_tamim) June 6, 2019

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل جذب سكان الإمارات إلى المنتجع الروسي، تم عرض الإمكانات السياحية لسوتشي هذا الربيع في أكبر معرض سياحي دولي "سوق السفر العربي- 2019" في دبي. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران" فلاي دبي" تقويماً للأحداث وجدولا زمنيا للمناسبات) في سوتشي.