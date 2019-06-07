بدء الرحلات الجوية المباشرة بين سوتشي ودبي

سوتشي — سبوتنيك. وجاء في بيان البلدية: "هذه الليلة ، بدأت رحلات منتظمة من أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة الجنوبية لروسيا. وتنفذ شركة طيران "فلاي دبي" الرحلات الجوية. سيتم تشغيل رحلات الطيران بين سوتشي ودبي مرتين أسبوعيًا خلال فترة الصيف. وتم تزويد هذا الخط بطائرات حديثة ومريحة".
تسيّر#فلاي_دبي 🇦🇪— سالم بن تميم الريامي (@salim_bin_tamim) June 6, 2019
اليوم الجمعة 07 يونيو 2019م 🗓
أولى الرحلات إلى "سوتشي" 📍
رحلة رقم FZ985 🚥 pic.twitter.com/eYGC2b5YOL
تجدر الإشارة إلى أنه من أجل جذب سكان الإمارات إلى المنتجع الروسي، تم عرض الإمكانات السياحية لسوتشي هذا الربيع في أكبر معرض سياحي دولي "سوق السفر العربي- 2019" في دبي. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران" فلاي دبي" تقويماً للأحداث وجدولا زمنيا للمناسبات) في سوتشي.
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