روسيا ترسل قريبا 30 من قوات حفظ السلام إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي: "تم اتخاذ قرار بإرسال 30 ممثلاً لروسيا ضمن بعثة الأمم المتحدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وأعتقد أن هذا سيحدث قريبًا".
وبموجب القرار سيشمل هذا الفريق الروسي مراقبين عسكريين وضباطا في الجيش ومختصين في مجال الاتصالات العسكرية.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلامياً للمنتدى.
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