روسيا ترسل قريبا 30 من قوات حفظ السلام إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم إرسال 30 من قوات حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في المستقبل القريب.

وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي: "تم اتخاذ قرار بإرسال 30 ممثلاً لروسيا ضمن بعثة الأمم المتحدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وأعتقد أن هذا سيحدث قريبًا".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر نيسان/أبريل الماضي، مرسوماً ترسل روسيا بموجبه نحو 30 عسكريا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ضمن بعثة للأمم المتحدة، للمساعدة على تحقيق الاستقرار في هذه البلاد.

وبموجب القرار سيشمل هذا الفريق الروسي مراقبين عسكريين وضباطا في الجيش ومختصين في مجال الاتصالات العسكرية.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلامياً للمنتدى.