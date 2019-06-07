بوتين: التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي، وأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية".

وقال بوتين خلال الجلسة الختامية لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي العالمي: "في الواقع، لم تعد التجارة العالمية هي المحرك المطلق للاقتصاد العالمي، والمحرك الجديد، الذي من المفترض أن تلعب التقنيات الحديثة دوره، لا يزال قيد التصحيح ولم يبدأ العمل بكامل طاقته. علاوة على ذلك، فقد دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة الحروب التجارية ومستوى متزايد من الحمائية — سواء المباشرة أو المخفية".

وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

وتعقد فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي — 2019 في الفترة 6-8 حزيران/يونيو الجاري.