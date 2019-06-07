بوتين يعلق على أزمة هواوي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تعليقا على الأزمة بين أمريكا وشركة "هواوي الصينية "يحاولون بشكل غير مسبوق إخراج هواوي من السوق، وهذه بداية حرب تكنولوجية جديدة".

وقال بوتين في منتدى الاقتصادي الدولي "الوضع المحيط بشركة هواوي، على سبيل المثال، يحاولون ليس فقط مضايقتها ، ولكن أيضًا اخراجها امن السوق العالمية بشكل غير مسبوق. في بعض الاوساط يُطلق على ما يحدث أول حرب تكنولوجية في العصر الرقمي".

يتبع…