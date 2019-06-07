بوتين: الثقة بالدولار تتراجع

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الثقة في الدولار تتراجع، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

بطرسبورغ- سبوتنيك. وأضاف بوتين أنه ينبغي تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الثقة العالمية بالعملة الأمريكية آخذة في التناقص.

وأضاف: "من الضروري زيادة كفاءة منظمة التجارة العالمية، وملئها بمعان جديدة، مع مراعاة مبادئ التفاعل والمنافسة بين البلدان بنماذجها التنموية المختلفة".

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "بالطبع، ليس فرض قانون واحد على الجميع، ولكن قبل كل شيء تنسيق المصالح الاقتصادية الوطنية".

وتابع: "مبادئ التفاعل والمنافسة والتعاون بين البلدان بنماذجها وميزاتها واهتماماتها الإنمائية المختلفة. وينبغي أن يتم تطوير هذه المبادئ بأقصى درجات الصراحة والديموقراطية. على هذه الأسس، من الضروري تكييف منظمة التجارة العالمية مع الواقع الحديث للتجارة العالمية. وملئها بمعانٍ جديدة وبمحتوى المؤسسات الدولية الأخرى".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلاميا للمنتدى.