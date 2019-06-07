عقد توريد "إس-400" إلى السعودية لم يوقع بعد

روسيا انسخ الرابط 0 0

صرح رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، بأن عقد توريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى السعودية لم يتم توقيعه بعد.