بوتين: روسيا والصين حليفان استراتيجيان... ولا تنشآن تحالفا عسكريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين حليفان استراتيجيان، لا تُنْشَآنِ تحالفا عسكريا ولا تعملان ضد أحد.

سان بطرسبرغ — سبوتنيك. وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي:

"لسنا في تحالف عسكري مع الصين. نحن حليفان استراتيجيان، لا نعمل ضد أحد، نعمل لصالح أنفسنا وصالح شركائنا لا نسعى لأن نحل محل أحد".

وفي وقت سابق، من هذا اليوم أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا مهتمة بتوسيع نطاق وجود الشركات الصينية في السوق الروسية، وتثمن عالياً رغبة رجال الأعمال الصينيين في العمل المشترك.

في الوقت ذاته، أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني، تشانغ يونغ، اليوم الجمعة، أن دور الصين وروسيا، كعاملي استقرار، يتوافق مع مصلحة المجتمع الدولي لضمان السلم والأمن العالميين.

هذا وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد أعلنت في وقت سابق، بأن العلاقات الروسية- الصينية تشهد أفضل فترة في تاريخها، وأن التعاون بين موسكو وبكين غير موجه ضد دول أخرى.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد مراراً في أكثر من مناسبة، على أن مستوى الثقة في العلاقات الروسية الصينية وصل إلى مستوى غير مسبوق.

هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون، الدوليين، في مختلف المجالات.