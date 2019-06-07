أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تواصل تحسين النظام القانوني لعمل الشركات الأجنبية.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال بوتين، في اجتماع مع رؤساء الشركات الأجنبية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "من أجل تفعيل المشاريع الجديدة ذات المنفعة المتبادلة، فإننا نواصل تحسين الوضع القانوني لعمل الشركات الأجنبية. نحن نقدم حوافز وآليات إضافية لأنشطة الاستثمار والأعمال، مستخدمين أدوات السوق الحديثة".

وأشار إلى أن: "هناك الكثير من الاحتياطيات من أجل المضي قدما بسرعات عالية من أجل التطوير النوعي للتعاون التجاري والاستثماري والتعاون الصناعي والعلمي."

وأكد بوتين: "سوف يستمر هذا الدعم من جانب الدولة. أنا متأكد من أنكم تدركون جيدا إمكانيات السوق الروسية ومزايا العمل فيها، أنتم ترون مجالات التعاون الواعدة، وبفضل الخبرة والمهارات التجارية، سوف يكون لديكم إمكانية من تحقيق نتائج جديدة في مجالات مختلفة من عملكم".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلامياً للمنتدى.