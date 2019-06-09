تحديد موعد عقد الخط المباشر بين بوتين والمواطنين الروس وطرق التواصل معه

يتم قبول أسئلة المواطنين من الساعة 08:00 بتوقيت موسكو في 9 يونيو/حزيران وحتى نهاية البرنامج في 20 يونيو/حزيران.

سيتم عقد خط مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 20 يونيو ، وقد بدأ بالفعل تلقي الأسئلة.

يقام هذا الحدث سنويًا، حيث يجيب الرئيس على أسئلة المواطنين الروس. يمكنك طرح سؤالك عن طريق الاتصال بالرقم 8-800-200-40-40، وإرسال رسالة SMS أو MMS إلى الرقم 0-40-40، وكذلك من خلال موقع البرنامج أو التطبيق الخاص على الهاتف المحمول.

يتم قبول الأسئلة أيضًا من مستخدمي الشبكات الاجتماعية VKontakte و Odnoklassniki ، حيث يمكن إرسال سؤال نصي أو الاتصال بالرئيس عن طريق تسجيل الفيديو. يمكن إرسال سؤال من خلال موقع الويب (moskva-putinu.ru) ، وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول الرسمي"Moscow-Putin".

يذكر أنه في العام الماضي، تم عقد خط مباشر مع الرئيس بتنسيق جديد: لم يكن المشاهدين حاضرون في الاستوديو، ولم يكن هناك سوى متطوعين شاركوا في التحضير لهذا الحدث وساعدوا مؤلفي الأسئلة.

حينها استمر الخط المباشر حوالي 4.5 ساعات. خلال البث، أجاب فلاديمير بوتين على 79 سؤال.