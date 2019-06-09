زاخاروفا تحذر من الخطط الأمريكية لإضعاف العلاقات الروسية الصينية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة مهتمة بإضعاف العلاقة بين موسكو وبكين و"ستضع كل شيء على المحك" لتحقيق أهدافها.

وقالت زاخاروفا في مقابلة لها مع قناة "روسيا- 1":

"الولايات المتحدة ستحاول بذل كل ما في وسعها لإضعاف العلاقة بين موسكو وبكين. وسيضعون كل شيء على المحك لتحقيق ذلك".

كما ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بتنفيذ مخططاتها.

وتابعت "لاحظت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية كانت خائفة للغاية بسبب التقارب بين روسيا والصين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والصين حليفان استراتيجيان، لا تنشآن تحالفات عسكرية ضد أحد.

كما علق بوتين على المواجهة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قائلا:" لجأت الولايات المتحدة إلى فرض قيود جمركية لإضعاف منافسها القوي، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي".