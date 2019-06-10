أوريشكين: خطة آبي للتعاون مع روسيا تظهر نتائج ملموسة

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، اليوم الاثنين، أن خطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المكونة من 8 نقاط، أظهرت بالفعل نتائج ملموسة.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوريشكين خلال لقاء وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغ ساكو: "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية اليابانية، أظهرت خطة التعاون المكونة من 8 نقاط التي اقترحها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في عام 2016 نتائج ملموسة بحلول عام 2018".

وتابع، "فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 17 بالمئة في عام 2018، وقد تم تنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة: انطلاقا من تحسين بيئة المدن والرعاية الصحية وصولاً إلى المشاريع الاستثمارية الكبيرة. وسيتم عقد اجتماع رفيع المستوي في نهاية الشهر الجاري، لذلك من المهم للغاية الآن وضع النقاط على الحروف".

هذا وقد قدم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2016 في مدينة سوتشي الروسية ، "خطة تعاون" تتكون من ثمانية مجالات للتفاعل العملي: الطاقة ، الصناعة ، الرعاية الصحية ، الزراعة ، البيئة الحضرية، تعاون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التكنولوجيا العالية ، والتبادلات في المجالات الإنسانية.