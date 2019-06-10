الفالح يعلن عن موعد زيارة بوتين إلى السعودية

أعلن الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن السعودية تنتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2019، وتأمل أن تعطي هذه الزيارة دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك . وقال الفالح خلال اجتماع اللجنة: "نتوقع أن تحصل علاقاتنا على قوة دفع أكبر عندما يزور الرئيس فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية، الزيارة المقررة في أكتوبر من هذا العام".

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها، لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.