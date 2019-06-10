روسيا تقترح على السعودية المشاركة في مشروع بناء مطار دولي في العاصمة الشيشانية

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن المملكة العربية السعودية ربما قد تكون مهتمة بالمشاركة في مشاريع بناء الأبراج الشاهقة والمطار الدولي في غروزني.

صرح وزير الطاقة الروسي خلال الاجتماع السادس للجنة الحكومية "الروسية-السعودية" للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، بأن المملكة العربية السعودية قد تكون مهتمة بالمشاركة في مشاريع إعمار ضخمة.

قائلا: "فيما يتعلق بتوسيع التعاون الاستثماري، فإننا نعتبر التعاون الإقليمي واعدا، وبشكل خاص في مناطق شمال القوقاز ومنطقة الفولغا.

وبشكل خاص يوجد عدد من المشاريع الاستثمارية في الشيشان والتي قد تكون مغرية للاستثمارات ومنها بناء أبراج عملاقة متعددة الوظائف في غروزني بالإضافة لمطار غروزني الدولي".

وأجرى كلا البلدين محادثات حول إمكانية افتتاح رحلات جوية مباشرة بين البلدين، والعمل على التوصل لاتفاق في هذا العام.

وقال مصدر لـ"سبوتنيك" نأمل بأن يتم التوصل لاتفاق بشأن الرحلات الجوية المباشرة في هذا العام، لكن المحادثات قد تستغرق بعض الوقت".