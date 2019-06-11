بوتين وولي عهد أبو ظبي يشيران إلى أهمية الاستقرار في الخليج

موسكو — سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان، أن الطرفان "ناقشا القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، الذي تم توقيعه عقب المحادثات بين فلاديمير بوتين ومحمد آل نهيان في موسكو في حزيران / يونيو الماضي".

وأضاف البيان، بأنه "تم تقييم إيجابي للعمل المشترك على تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وفقا للكرملين، عند تبادل الآراء حول الوضع في الخليج الفارسي، أشار كلا الجانبين إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

يذكر أن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من جانب الإمارات، واتفق الطرفان على استمرار الاتصالات الشخصية.