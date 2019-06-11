لافروف: قدمنا لأمريكا مقترحات للحد من الأسلحة النووية وفي انتظار الرد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنتظر الرد الأمريكي على المقترحات الروسية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة النووية.

موسكو- سبوتنيك وقال الوزير الروسي، خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، "لا يزال الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة في دائرة الضوء. ففي منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أشار الرئيس [فلاديمير بوتين]، إلى العواقب التي قد تؤدي إليها الخسارة الكاملة لأي قيود في مجال الصواريخ النووية".

وتابع "وتبقى جميع المبادرات الروسية في هذا المجال سارية. ولاحظنا الاستعداد للتفاعل الذي أعلنته واشنطن. ونتوقع إجراءات محددة".

وأكد لافروف على أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة اعتماد بيان مشترك بشأن عدم قبول وعدم السماح لأي صراع نووي.