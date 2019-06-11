لافروف: بعض دول الخليج مستعدة للعمل مع مفهوم روسيا لتوفير الأمن في المنطقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بعض الدول مستعدة للعمل مع مفهوم روسيا لتوفير الأمن في منطقة الخليج، لكن لم يتم التوصل إلى حل مشترك.

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف خلال منتدى "قراءات بريماكوف": "ربما، منذ 17-18 عاما، ولأول مرة، اقترحت بلادنا تطوير مفهوم ضمان الأمن في الخليج من خلال إقامة حوار بين مجلس التعاون من جهة، وجمهورية إيران الإسلامية من ناحية أخرى".

وأوضح: "لقد ناقشنا هذا المفهوم عدة مرات مع مجلس التعاون الخليجي، وهناك دول في هذا المجلس مستعدة للعمل عليه، لكن لم يتم التوصل إلى موقف مشترك حتى الآن".

يذكر بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد دعا في خلال زيارته للعراق، دول الخليج للتوقيع على معاهدة بعدم الاعتداء على خلفية الوضع المتأزم في المنطقة.