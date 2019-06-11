موسكو: روسيا في الظروف الحالية ستسعى إلى ضمان أمنها الخاص بكل الوسائل المتاحة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو في البيئة الحالية ستسعى إلى ضمان أمنها بكل الوسائل المتاحة لها.

وأوضح ريابكوف أن حلف الناتو يعلن أكثر فأكثر أن عدم الاستقرار الأمني يكون فقط عبر المحيط الأطلسي، أي بالنسبة للتحالف نفسه فقط.

وقال ريابكوف خلال منتدى "قراءات بريماكوف": "أعتقد أن الرغبة في النظر إلى الحياة من خلال نظارات وردية والإيمان بأن القادم أفضل لن نجد لهذا صدى في أي مكان، بما في ذلك في موسكو. لذلك، سوف نعتني بأمننا بكل الوسائل المتاحة لنا".

وكان ريابكوف أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا تعتزم خلال المشاورات مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أندريا تومبسون، بحث معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وطرحها كواجدة من المسائل المركزية، وأن لديه شكوك عميقة أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الالتزام بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نرغب في أن تكون معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجيةوالوضع حول معاهدة حظر التجارب النووية، والوضع حول الأسلحة الهجومية في الفضاء، والوضع حول النشر غير المحدود لنظام الدفاعي الصاروخي، الموضوعات المركزية التي سنضعها في مركز النقاش".