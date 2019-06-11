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13:59 11 يونيو/ حزيران 2019
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    مقاتلة سو-57

    5 أفضل وأقدر مقاتلات روسية على السيطرة الجوية

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    روسيا
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    تعتبر القوات الجوية الروسية من أقدر القوات على السيطرة الجوية في العالم.

    وبدأت روسيا منذ عام 2008، حسب بوابة الرصد العسكري، بتحديث طائرات قواتها الجوية، وبدأت بإنشاء الجيل الخامس من المقاتلات.

    سو- 57

    وتتصدر مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" ترتيب 5 أفضل وأقدر طائرات مقاتلة روسية، وفقا لـ"ميلتري ووتش".

    ويمكن تسليحها بصاروخ "كينجال" وهو صاروخ سريع جدا تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت، وقنبلة "دريل" وهي قنبلة موجهة. وبإمكان مقاتلة "سو- 57" الصعود إلى ارتفاع 20 كيلومترا واستخدام السرعة التي تعادل 2.2 مثل سرعة الصوت. وتعتبر طائرة "سو- 57" الطائرة الأقدر على المناورة في العالم. وتملك مقاتلة الجيل الخامس الروسية إمكانيات تفتقر إليها مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-22" ومقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي-20".

    ميغ-31

    تأتي المقاتلة الاعتراضية "ميغ-31" ثانية في ترتيب أفضل وأقدر الطائرات المقاتلة الروسية. وتتمتع هذه  الطائرة برادار قوي وقدرتها على الصعود إلى ارتفاع 21 كيلومترا وقدرتها على التحليق بسرعة 2500 كيلومتر في الساعة، وهي السرعة الأعلى للطائرات المقاتلة في العالم. وهي مزودة بالإلكترونيات الحديثة وصواريخ جو — جو بعيدة المدى، وتقدر بالتالي على مواجهة أي طائرة حديثة.

    مقاتلة ميغ-31
    © Sputnik . Ilja Pitalev
    مقاتلة "ميغ-31"

    سو-35

    تحل مقاتلة "سو-35" في المرتبة الثالثة. واستفاد صانعها من تكنولوجيا الإخفاء. وبإمكانها استخدام الصواريخ الحديثة البعيدة المدى. وتزداد إمكانياتها بفضل رادار "إيربيس" وتقنية توجيه الدفع.

    مقاتلة سو-35
    © East News / Xinhua News/Shen Jinke
    مقاتلة "سو-35"

    سو-27إس إم2  

    تشغل مقاتلة "سو-27إس إم2" المركز الرابع. وتستطيع مقاتلة "سو-27إس إم2" ان تحمل من الأسلحة ما يزيد وزنه بثلاثة أطنان على ما تحمله مقاتلة "سو-27". وازداد مداها والقدرة على المناورة بفضل محركين جديدين من طراز "أ إل-31إف-إم1". ومن إيجابياتها انها أرخص ثمنا من "سو-35" و"ميغ-31".

    مقاتلة سو-27إس إم
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    مقاتلة "سو-27إس إم"

    ميغ-35

    تعتبر مقاتلة "ميغ-35" التي تأتي خامسة في ترتيب أقدر المقاتلات الروسية، من أحدث الطائرات المقاتلة الروسية وأكثرها تعقيدا بعد "سو-57"، وهي مزودة بالإلكترونيات الحديثة وأنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة. ويُزمع تزويدها برادار يمكن التحكم في طور الهوائي الخاص به.

    مقاتلة ميغ-35
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    مقاتلة "ميغ-35"

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    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, مقاتلات, تصنيف, روسيا
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