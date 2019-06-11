أوشاكوف: اتفاق توريد "إس-400" إلى تركيا في يوليو سيجري في الوقت المحدد ولا مشاكل

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري اوشاكوف، حول توريد "إس-400" إلى تركيا في يوليو، أن الاتفاق يتم تنفيذه والتوريد في سيكون في الوقت المحدد ولا توجد مشاكل.

وقال أوشاكوف للصحفيين مجيبا على سؤال حول توريد منظومة "إس-400" في يوليو إلى تركيا "يتم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا في هذا السياق في الوقت المحدد. ولا توجد أي مشاكل ".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس شركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، أن روسيا ستبدأ توريد منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 لتركيا في غضون شهرين.

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد للصحفيين، عقب أداء صلاة عيد الفطر، أن تراجع تركيا عن اتفاقها مع موسكو لشراء المنظومة الدفاعية الصاروخية "إس-400" أمر غير وارد، رغم الضغوط الأمريكية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الاثنين، أنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد قال في وقت سابق، إن جدول تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس —400" إلى تركيا مستمر كما هو مخطط له، مستبعدا تقارير التأجيل.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.