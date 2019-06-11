أوشاكوف: فكرة لقاء بوتين وترامب "معلقة"

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن فكرة إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أوساكا على هامش قمة العشرين "معلقة"، واشنطن لم تحددها بعد ولا توجد مناقشة موضوعية.

موسكو — سبوتنيك. وقال مساعد الرئيس الروسي للصحفيين: "بالنسبة للقاء مع الأمريكيين، ماذا يمكنني أن أقول: إن فكرة إمكانية مقابلة بوتين وترامب في أوساكا على هامش مجموعة العشرين معلقة، ولكن بالإشارة إلى هذه الفكرة، لم تحددها بعد الدولة الأمريكية، ولم نحددها بعد على أي قنوات، فعلى سبيل المثال، العناصر المهمة أي الوقت والمكان وجدول الأعمال — نحن لا نناقش هذا بعد".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو اتخذت موقف انتظار، فيما يخص إمكانية لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ، والأمريكي، دونالد ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن خلال زيارة لسوتشي يوم 14 مايو/أيار الماضي، عن رغبة الرئيس الأمريكي في إجراء محادثات مع الرئيس الروسي في أوساكا.

وكان بومبو قد التقى في سوتشي الرئيس الروسي ووزير خارجيته، سيرغي لافروف، ووصف الطرفان، الحوار بأنه بناء واتفقا على مواصلة النقاش حول مختلف القضايا.

يذكر أن بوتين وترامب التقيا ثلاث مرات، تم اللقاء الأول في 7 يوليو/تموز 2017 على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 ، التقى الرئيسان مرة أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بمدينة دانغ الفيتنامية، وفي صيف عام 2018، عقد بوتين وترامب أول قمة ثنائية كاملة في هلسنكي.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/حزيران، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.