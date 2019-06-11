سفينة صاروخية روسية جديدة تنضم لأسطول البحر المتوسط

صرح رئيس قسم خدمة الإعلام، قائد الكتيبة الثانية لأسطول البحر الأسود، أليكسي رولوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بأن سفينة صاروخية صغيرة "فيليكي أوستيوغ" تابعة لأسطول بحر قزوين ستنضم إلى مجموعة سفن في البحر الأبيض المتوسط.

وقال رولوف، "من المخطط أنه بحلول نهاية اليوم ستنضم السفينة إلى قوات التكوين الدائم للبحرية في المنطقة البحرية البعيدة وتبدأ في إنجاز المهام المحددة".

ووفقا له، في الوقت الحاضر، بدأ طاقم السفينة مرور مضائقق البحر الأسود وهما مضيق البوسفور وداردانيل.

وأشار رولوف، إن هذه هي الرحلة الثانية لهذه السفينة إلى البحر الأبيض المتوسط، وقد تمت الرحلة الأولى من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018.

في سياق آخر، تراقب ثلاث سفن روسية، بالإضافة إلى قوات ومنشآت أسطول البلطيق، المناورات البحرية للناتو Baltops-2019 التي ستبدأ يوم 9 يونيو/حزيران.

يذكر أنه صرح القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية، أنه في يونيو/حزيران من هذا العام ستنضم إلى القوات البحرية الروسية عدة سفن جديدة، منها سفينة صاروخية جديدة "إنغوشيتيا".