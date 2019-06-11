حاملة الصواريخ إضافية تنضم لمجموعة القوات البحرية الروسية في المتوسط

موسكو — سبوتنيك . وقال مدير قسم المعلومات بأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين: "بحلول نهاية اليوم، ستنضم حاملة الصواريخ الصغيرة [فيليكي أوستيوغ] إلى أسطول قواتنا البحرية بالبحر المتوسط والبدء في إنجاز المهام الموكلة إليها".

وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر، بدأ طاقم السفينة عبور مضيقي البوسفور والداردنيل في البحر الأسود.

وأوضح روليف أن هذه هي الرحلة الثانية لهذه السفينة إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث نفذت حاملة الصواريخ، الرحلة الأولى في الفترة من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر 2018.