الخارجية الروسية : واشنطن تضغط على الأسد لتعوق جهوده بشأن تطبيع الوضع في البلاد

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تواصل الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد كي تعوق جهوده بشأن تطبيع الوضع في البلاد.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على توسيع العقوبات الأميركية ضد سوريا:

"وسعت واشنطن قائمة العقوبات على سوريا، وضمت 13 كيانا قانونيا من سوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين سوريين ينتمون لعائلة واحدة. وشملت قائمة العقوبات، على وجه الخصوص، شركة ASM International Trading الإماراتية، وجميع الأفراد الذين تم ادراجهم في القائمة، يوم أمس الثلاثاء، على علاقة بها. كما طالت العقوبات بعض الشركات التجارية، من بينها شركة تصنيع السكر بحمص، وشركة أمان القابضة السورية. كما أدرج رجل الأعمال السوري سامر فوز وشركته."

وأضاف ريابكوف : "هذا يعكس النهج السابق: بمعنى، أن الأمريكيين غير راضين عن الوضع عندما تنجح الحكومة الشرعية في دمشق في القيام بعمل متعدد الجوانب من أجل استقرار الوضع وتطبيع الحياة وتوسيع سيطرتها على أراضي البلاد بما يتماشى مع السياسات التي ندعمها — أي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

واختتم بقوله: "لذلك، فإن العقوبات هي واحدة من أدوات ممارسة الضغط على دمشق من أجل أن يصعب على بشار الأسد وحكومته مواصلة هذا العمل، وبالتالي، فرض بعض مخططاتهم في سوريا".