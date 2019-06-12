حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني يدعو لتكثيف التعاون مع روسيا

دعت رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، أنغريت كرامب كارينباور، السعي من أجل التعاون والحفاظ على العلاقات الجيدة مع روسيا.

وقالت المسؤولة في مؤتمر عقد في برلين اليوم الأربعاء:

"حتى أثناء الحرب الباردة، ظللنا دائمًا على اتصال بالاتحاد السوفيتي. أعتقد أن هذا صحيح. من وجهة نظري، ليس من المستهجن على الإطلاق أن يشارك رئيس الوزراء ، بغض النظر عن المعسكر السياسي ، في مؤتمرات في روسيا ويلتقي بالرئيس الروسي."

وتابعت بقولها:"روسيا جارة كبيرة جدًا لدرجة لا نستطيع تجاهلها، لذلك يجب أن نسعى دائمًا لجعل هدف سياستنا التعاون والحفاظ على العلاقات الطيبة التي يمكن أن تكون أن تستند في شكلها المثالي على رفض روسيا محاولات لزعزعة استقرار جيرانها، وكذلك الاتحاد الأوروبي ككل بشتى الطرق".

ووفقا لكرامب — كارينباور:"يجب تعزيز العلاقات مع روسيا لأن الاتفاقات هي الحل الأفضل"، مشيرة إلى ضرورة اتباع هذه السياسة تجاه روسيا.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 حزيران/ يونيو الجاري، اجتماعا مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، مايكل كريتشر في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وخلال المنتدى دعا كريتشر إلى رفع العقوبات ضد روسيا وتطبيع العلاقات مع موسكو، كما دعا روسيا أنها شريك استراتيجي لألمانيا في مسائل الاقتصاد ونقل التكنولوجيا.