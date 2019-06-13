بوتين: روسيا ستعيد علاقاتها مع أوكرانيا بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعيد علاقاتها مع أوكرانيا، بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع قناة العالم التلفزيونية "مير":"حتما سنعيد علاقاتنا [مع أوكرانيا]، لا يمكن أن يكون هناك شيء من هذا القبيل بين أجزاء من نفس الشعب أو بين دولتين شقيقتين".

وأضاف الرئيس الروسي: "بغض النظر عن مدى تطور علاقاتنا مع النخب، حتى مع النخب السياسية الماضية، أو حتى مع أولئك الذين وضعوا طيلة حياتهم أولويات أنشطتهم لمصالحهم الشخصية ومكاسبهم الشخصية والحفاظ على رؤوس أموالهم المكتسبة على حساب الشعب الأوكراني، لكن المودعة في مكان ما في الخارج".

وختم، قائلا: "أعتقد لذلك لديهم هذا الحب للغرب".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

هذا و أعلن الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، في الرابع من الشهر الجاري أن بلاده مستعدة للتفاوض مع روسيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك ولكن يجب أن تصبح أوكرانيا قوية وتضمن القدرة على الدفاع عن نفسها أولا.