آلية واحدة تسحب 7 دبابات من ميدان القتال

وتعتبر الآلية المعروفة اختصارا باسم "بي إر أ إم 80" من أقوى الآليات العسكرية المدرعة التي توكل إليها مهمة إصلاح الآليات القتالية في ميدان القتال وإجلاء الآليات المعطوبة، في العالم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن آلية "بي إر أ إم 80" سجلت رقما قياسيا جديدا بعد أن تمكنت من إجلاء 7 دبابات من طراز "تي-80أو" في وقت واحد. وكانت هذه الآلية قد تمكنت في العام الماضي من جرّ 6 دبابات في وقت واحد.
وتم تحطيم الرقم القياسي في مدينة أومسك التي تحتضن المصنع الذي ينتج هذه الآليات، بحضور نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال دميتري بولغاكوف.
ويبلغ وزن دبابة "تي-80أو" 46 طنا، وكذلك وزن آلية "بي إر أ إم 80" التي تحتوي على المرفاع القادر على رفع ما يصل وزنه إلى 18 طنا.
وبإمكان هذه الآلية السير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر. ويقودها طاقم مكوّن من 4 أشخاص. وتم تسليحها بمدفع رشاش عيار 12.7 ملم.
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