آلية واحدة تسحب 7 دبابات من ميدان القتال

وتعتبر الآلية المعروفة اختصارا باسم "بي إر أ إم 80" من أقوى الآليات العسكرية المدرعة التي توكل إليها مهمة إصلاح الآليات القتالية في ميدان القتال وإجلاء الآليات المعطوبة، في العالم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن آلية "بي إر أ إم 80" سجلت رقما قياسيا جديدا بعد أن تمكنت من إجلاء 7 دبابات من طراز "تي-80أو" في وقت واحد. وكانت هذه الآلية قد تمكنت في العام الماضي من جرّ 6 دبابات في وقت واحد.

وتم تحطيم الرقم القياسي في مدينة أومسك التي تحتضن المصنع الذي ينتج هذه الآليات، بحضور نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال دميتري بولغاكوف.

ويبلغ وزن دبابة "تي-80أو" 46 طنا، وكذلك وزن آلية "بي إر أ إم 80" التي تحتوي على المرفاع القادر على رفع ما يصل وزنه إلى 18 طنا.

© Sputnik . Sergey Kuznetsov دبابة "تي-80أو"

وبإمكان هذه الآلية السير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر. ويقودها طاقم مكوّن من 4 أشخاص. وتم تسليحها بمدفع رشاش عيار 12.7 ملم.