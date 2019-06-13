تأجيل تصدير مقاتلات "سو-57" إلى وقت مناسب

لن تعرض روسيا الجيل الخامس من مقاتلاتها للبيع في الأسواق الخارجية في أقرب وقت.

وتراعي استراتيجية تسويق المنتجات العسكرية الروسية إمكانية تصدير طائرات "سو-57" عندما يحين الوقت المناسب، كما قال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف في تصريحات صحفية.

وسيحين الوقت المناسب لإدخال طائرة "سو-57" إلى سوق العالم بعد أن تدخل هذه الطائرة الخدمة العسكرية في القوات الجوية الروسية.

ومن الممكن أن تقدم روسيا طائرة "سو-57" إلى مستوردي الأسلحة خلال معرض الطيران في دبي، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وطالب رئيس الدولة الرويسة فلاديمير بوتين بتزويد القوات الجوية الروسية بـ76 طائرة من طراز "سو-57" في الأعوام القادمة.

وقد تسلمت القوات الروسية عدة نماذج تجريبية من مقاتلة "سو-57"، ويجب أن تتسلم النموذج العملي الأول قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2019.