ريابكوف: موسكو قلقة من قرار وارسو وواشنطن نشر سرب من طائرات مسيرة في بولندا

اعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قلقة من قرار وارسو وواشنطن نشر سرب من طائرات مسيرة في بولندا، الأمر الذي سيزيد التوتر في أوروبا.

موسكو-سبوتنيك. قال ريابكوف: "من دون شك يقلقنا. وهذا يعكس المسار نحو تأزيم التوتر العسكري في اوروبا، خاصة ما يعرف بـ"الجانب الشرقي" للناتو. وتحت ذرائع كاذبة تنفذ برامج تؤدي الى عدم الاستقرار والتصعيد".

وأضاف ريابكوف، قائلا: "عواصم دول الناتو تسعى لإعادة صياغة الجغرافيا السياسية في المنطقة، مما يخلق ظروفا غير مريحة للتنمية النسبة لنا".

وأضاف: "لقد عرضنا مرارا وتكرارا على دول الحلف مناقشة التدابير الأمنية الرامية الى الحد من التصعيد على خط الاتصال بين روسيا و الناتو، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي الوقت الحالي لانرى أي استعداد من التحالف أو الأمانة الدولية لهذه المجموعة بالإستماع الى عروضنا بشكل منطقي".

ورحب أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، يوم أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بزيادة القوات الأميركية في بولندا.

I welcome today’s announcement that the United States will increase its military presence in Poland. This shows the strong commitment of the US to European security & the strength of the transatlantic bond. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) ١٢ يونيو ٢٠١٩

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس البولندي أندجيه دودا، اليوم الأربعاء: "نتحدث عن 2000 جندي، وسوف ننقلهم من ألمانيا إلى مكان آخر".

وتابع قائلا: "على روسيا أن تعامل بولندا باحترام… بولندا دائما ما تكون في الواجهة".

وأضاف: "بولندا طلبت شراء أفضل مقاتلة متطورة إف-35، وأنا أهنئهم على هذه الصفقة، وأظن أن لديهم أفضل اختيار في العالم".