روسيا تتحضر لإجراءات جوابية على نشر طائرات أمريكية في بولندا

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، بأن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية ردا على قرار الولايات المتحدة الخاص بنشر طائرات دون طيار في بولندا.

موسكو — سبوتنيك. وكتب كلينتسيفيتش في صفحته في شبكة الفيسبوك للتواصل الاجتماعي: من شأن هذا القرار أنه يزيد من تفاقم الوضع في القارة الأوروبية فقط دون أن يغير شيئا في ميزان القوى. وبطبيعة الحال، سنقوم باتخاذ جميع الإجراءات الجوابية اللازمة.

وأضاف: "يبدو أن الولايات المتحدة تفعل عمدا ما يجعل العلاقات بين بلدينا آخذه في التفاقم وما يزيدها سوء أكثر فأكثر". وقال: "أليس من الواضح حقا أن مثل هذه الخطوات تقرب من نقطة اللاعودة. واليوم لا أحد يعلم إلى أي مدى نحن بعيدون عنها".

يذكر أنه سبق واتفقت واشنطن ووارسو على نشر سرب من طائرات الاستطلاع الأمريكية دون طيار من طراز "إم كيو-9" على أرض بولندا.