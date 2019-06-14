بوتين: انسحاب واشنطن يزعزع استقرار المنطقة ويمكن أن يقوض نظام منع الانتشار النووي

وقال بوتين: "بصفتنا رئيسة لمنظمة شنغهاي للتعاون، فإننا نعني تحقيق وفاء المشاركين في خطة العمل الشامل بالالتزامات، ونعتبر هذه الطريقة، الطريقة المنطقية والصحيحة الوحيدة".
وأتى بوتين إلى قصر علاء أرتشا في العاصمة القرغيزية بشكيك للانضمام إلى اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
ويُتوقع أن يصدر عن اجتماع قمة منظمة شنغهاي في بشكيك بيان حول مواصلة تطوير المنظمة وتأكيد مواقف الدول الأعضاء من القضايا الإقليمية والدولية.
وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها 8 دول، الهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وحصلت 4 دول، منغوليا وإيران وأفغانستان وبيلاروسيا، على صفة المراقب. وهناك 6 شركاء حوار مع المنظمة، سري لانكا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال.
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