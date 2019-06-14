الخارجية الروسية: من الضروري الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة بشأن الهجوم على ناقلتي النفط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو إلى عدم إلقاء اللوم على أي طرف بسبب الحادث الذي وقع في خليج عمان حتى يتم الانتهاء من التحقيق.

وجاء في البيان: نحن نعتبر أنه من الضروري الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة، وأن إلقاء اللوم على أي طرف في تورطه في هذه الحوادث حتى يتم الانتهاء من تحقيق دولي شامل وحيادي أمر غير مقبول.

وقالت الخارجية: "ندين بشدة الهجمات التي وقعت بغض النظر عمن كان وراء تنظيمها"، مضيفة " نشعر بالقلق إزاء التوتر في خليج عمان. ونرى أدلة على توتر الوضع بشكل مصطنع… نحث جميع الأطراف على ضبط النفس".

ودعت موسكو إلى عدم استخدام حادث ناقلات النفط المأساوية، والتي هزت سوق النفط العالمي، في خليج عُمان لتأجيج الموقف ضد إيران.

هذا واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مباشرة بالوقف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في مياه الخليج أمس الخميس، محذرا من أنه إذا أغلقت مضيق هرمز فلن يبقي مغلقا لوقت طويل.

كما قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن مقطع فيديو نشرته الولايات المتحدة لا يكفي لإثبات أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها أرسلت خبراء إلى إحدى ناقلات النفط، التي تعرضت لهجوم أمس الخميس، لمعرفة ما إذا كان بإمكان الطاقم العودة الآن إلى السفينة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس الموانئ في إقليم هرمزجان الساحلي الإيراني، القول "تم احتواء الحريق في كلتا الناقلتين… لقد أرسلنا خبراء لتقييم ما إذا كان الطاقم الذي أنقذته إيران يمكن أن يعود إلى إحدى الناقلتين".

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنه تم استخدام نفس النوع من الألغام البحرية في استهداف ناقلات النفط التي تعرضت لهجمات أمام سواحل إمارة الفجيرة، في مايو/ أيار الماضي، مما يرجح احتمال أن يكون المهاجم في الحالتين واحدا.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.