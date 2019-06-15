بوتين: نرى حربا تجارية وحالة من التنمر في العالم يتم خوضها بدون ضوابط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام القمة الخامسة لمجموعة التفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقدة في دوشنبه اليوم السبت، "نرى حربا تجارية وحالة من التنمر في العالم يتم خوضها بدون ضوابط".