موسكو: نأمل بقبول هيئة التحكيم الخاصة بالبحر الأسود بالحجج التي قدمناها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوك السبت، أن موسكو تأمل من المحكمة في لاهاي بشأن إجراءات التحكيم بين روسيا وأوكرانيا في منطقة البحرين "الأسود" و "آزوف" ومضيق كيرتش، بأن تقبل الحجج التي قدمها الجانب الروسي وتوافق على الموقف بأنه ليس لديها أي سلطة للنظر في القضية.

موسكو — سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب جلسات الاستماع: "أعلنت روسيا مرة أخرى أن المحكمة المشكلة على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 غير مخولة بالنظر في القضية التي أحالتها إليها أوكرانيا، لأنها تستند إلى نزاع بشأن الهوية الإقليمية لشبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان، أن موسكو تتوقع أن: "هيئة التحكيم ستولي الاهتمام الواجب فيما يتعلق بحجج الجانب الروسي وتوافق على موقفنا المتمثل في أنها لا تتمتع بسلطة النظر في هذا النزاع".

وعقدت هذا الأسبوع جلسات استماع في لاهاي، في إطار إجراءات التحكيم التي بدأتها أوكرانيا في عام 2016. وفي إطار هذه المحاكمة، تطالب أوكرانيا، في إشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بتأكيد حقوقها كدولة ساحلية على البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش، وكذلك مطالبتها لروسيا بدفع تعويضات.