قضايا التكامل بين روسيا وبيلاروسيا تتضافر بنسبة 90 بالمئة

موسكو — سبوتنيك. قال أوريشكين، عقب الاجتماع الذي استمر حوالي 4 ساعات: "إذا كنتم تذكرون، قبل ثلاثة أسابيع، عندما جاء رئيس الوزراء البيلاروسي، وفي كلمته الافتتاحية أثناء مناقشاته مع ديمتري أناتوليفيتش (ميدفيديف) قال لقد وصل الرقم إلى 70 بالمئة. أعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول إن لدينا 90 بالمئة من الوثيقة المتفق عليها".
وكان رئيس الوزراء البيلاروسي سيرغي روماس، قال في اجتماع مع نظيره الروسي في المحادثات التي عقدت في أيار/مايو الماضي في موسكو، إن مقاربات روسيا وبيلاروسيا لتعزيز التكامل في إطار دولة الاتحاد تتلاقى بنسبة 70 بالمئة.
ويذكر أن روسيا وبيلاروسيا، قررتا في أواخر عام 2018 تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل. إلى ذلك، أعلنت بيلاروسيا أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.
ووقعت روسيا وبيلاروسيا، يوم 2 نيسان/أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/يناير عام 2000 ، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد — روسيا وبيلاروسيا"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.
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