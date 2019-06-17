سكان 12 مقاطعة أوكرانية يطمحون للحصول على الجنسية الروسية (فيديو)

وبات معلوما أن سكان مناطق أوكرانية أخرى أيضا يريدون نيل الجنسية الروسية. وأبلغ النائب فيكتور فودولاتسكي، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)، الصحفيين أن أوكرانيين من سكان 12 مقاطعة أوكرانية منها مقاطعة خاركوف وأوديسا، أبدوا الرغبة في نيل الجنسية الروسية، مشيرا إلى أن عدم وجود القنصليات الروسية في هذه المناطق الأوكرانية يقتضي ذهاب الراغبين إلى روسيا لتقديم طلباتهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، قرارا يقضي بضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات حصول الراغبين من أهالي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية على الجنسية الروسية بمنحهم بطاقات الهوية الروسية في أقرب وقت.

وتم إعلان قيام الجمهوريتين الشعبيتين في عام 2014 بعد أن تمرد سكان منطقة دونباس على انقلاب وقع في العاصمة الأوكرانية كييف.