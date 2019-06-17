موعد أول رحلة لطائرة "إيل-114-300" الروسية

أعلن المدير العام لشركة "ميغ" الروسية لصناعة الطائرات، إيليا تاراسينكو، اليوم الاثنين، أن طائرة الركاب الجديدة "إيل-114-300" ستقوم بأول رحلة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.

تم تصميم الطائرة الجديدة (محدثة عن إيل-114) للقيام برحلات جوية محلية. وأما الطائرات الإقليمية سيتم إنتاجها في مصانع الطائرات الروسية.

سيضم طاقم الرحلة القائد والطيار المساعد. وسيتم تزويد الطائرة الجديدة بمجمع رقمي للملاحة الجوية، مما سيساعد على القيام بالإقلاع والهبوط بشكل آمن في ظروف الطقس الصعبة.

من المفترض أن يبدأ الإنتاج الضخم لطائرة إيل-114-300 الجديدة في عام 2021. ومن المتوقع أن تقلع الطائرة المحلية الجديدة في نوفمبر من العام المقبل لأول مرة.

صرح المدير العام لشركة ميغ للصحفيين بأنه تم طلب الطائرة الإقليمية الجديدة للركاب. وستؤخذ رغبات الزبائن بالاعتبار في المستقبل (بما يخص صالون الطائرة، وشروط نقل البضائع) عند تجميع الطائرة.