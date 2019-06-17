الخارجية الروسية: اتهامات واشنطن لروسيا غطاء لاستعداد واشنطن استئناف التجارب النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن جميع الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لروسيا بخصوص انتهاك لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا أساس لها من الصحة.

وجاء في تعليق الخارجية الروسية : "ما زالت الولايات المتحدة توجه اتهامات لا أساس لها بانتهاك روسيا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية… مرة أخرى نؤكد أن كل هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق. ولا يمكن اعتبارها سوى "غطاء" لخطوات واشنطن للخروج من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واستئناف تجارب نووية واسعة النطاق".

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بيانًا تزعم فيه أن: "الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات، خلصت إلى أن روسيا أجرت تجارب على الأسلحة النووية".

وفي الوقت نفسه، لم تقدم وكالة الاستخبارات التفاصيل ولا أدلة تثبت ادعاءاتهم.

وقال رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إن روسيا ربما تكون تجري اختبارات نووية على مستوى محدود تمثل انتهاكا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المبرمة في التسعينات.