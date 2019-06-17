شركة "ميغ" تبدع طائرتها القتالية المسيرة

ويتضمن مشروع "سكات" إنشاء طائرة مسيّرة قتالية تحمل هذا الاسم.

وعبر إيليا تاراسينكو، مدير عام شركة "ميغ"، لـ"سبوتنيك" عن أمله في أن توافق وزارة الدفاع الروسية خلال العام الحالي على المواصفات التي حددها صناع طائرات "ميغ" لطائرة "سكات" ليبدأوا أعمال التصميم الهندسي.

وتم عرض نموذج مصغر لطائرة "سكات" للمرة الأولى في عام 2007 في معرض الطيران الذي تستضيفه مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو. وحددت مهمتها في قصف أهداف ثابتة معينة خاصة وسائط الدفاع الجوي، في ظروف التشويش الإلكتروني الشديد. ويمكنها تحقيق مهمتها القتالية بشكل انفرادي أو بصورة مشتركة مع الطائرات المأهولة.

وبالنسبة لمواصفاتها حين تم عرض نموذجها فإنها تزن 10 أطنان، وتحمل طنّين من الصواريخ والقنابل. ويصل مداها إلى 4 آلاف كيلومتر. ويمكنها أن تطير فوق سطح الأرض بسرعة 800 كيلومتر في الساعة. ويمكنها الصعود إلى ارتفاع 12 ألف متر.