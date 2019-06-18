الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس على خلفية خطط واشنطن في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، على خلفية زيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس. وبالطبع، نفضل ألا نرى أي خطوات يمكن أن تحدث توترات إضافية في منطقة ليست هادئة بالفعل".

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عن قلق موسكو إزاء خطط الولايات المتحدة لزيادة القوات في الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا يزيد من خطر الصدام.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، باتريك شاناهان، في بيان، مساء أمس الاثنين، إنه "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) سمحت لنحو 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط"، وذلك حسب شبكة "CNN" الأمريكية.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران بشدة في الأسابيع الأخيرة، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.

ويتزايد القلق من إمكانية تفجر صراع محتمل في الشرق الأوسط، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.