شويغو يكشف عن المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع الروسية في المستقبل القريب

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر علمي وعملي مع قيادة القوات المسلحة الروسية، يجب أن تكون المهمة الرئيسية في المستقبل القريب تطوير نظرية جديدة لخوض الحروب."

وقال شويغو:

"اليوم المهمة الرئيسية هي تطوير نظرية للعمليات العسكرية على المدى المتوسط".

وشدد الوزير على أن حروب الجيل الجديد هي مزيج من أساليب الحرب الكلاسيكية وغير المتماثلة، وفي الوقت نفسه، فإن العمليات القتالية تتطلب سرعة، وليس هناك وقت لتصحيح الأخطاء.

وأشار شويغو إلى أن التغيرات في طبيعة الحروب الحديثة ترتبط أيضًا بظهور أسلحة جديدة.

كما أشار الوزير إلى أنه في المستقبل القريب، سيتزود الجيش بأسلحة حديثة تفوق سرعة الصوت والليزر، وسيتم استخدام الخبرة المكتسبة في خلال العمليات العسكرية في سوريا بفعالية خلال تدريب القوات.