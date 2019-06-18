"روس آتوم" تعقد منتدى لمشروع الضبعة النووي في القاهرة

ستعقد الفعاليات الأساسية للمنتدى يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، من قبل مؤسسة "روس آتوم" الحكومية، وهيئة محطات الطاقة النووية المصرية، على أرض المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير".

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى قيادات من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والقسم الهندسي من مؤسسة "روس آتوم"، المصمم والمقاول العام لأول محطة للطاقة النووية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية — الموردين والمقاولين المحتملين لأنشاء مشروع محطة الضبعة النووية.

كما سيشارك في هذا الحدث الكبير ما يقرب من 600 من الموردين العاملين بالطاقة النووية، وسيتمكن المشاركون في هذا الحدث من الحصول على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبيلة لمشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة في المشروع، وكذلك تلقي إجابات على أسئلة حول المشاركة في بناء المحطة.هذا وسيكون برنامج المنتدى متاحا على موقع المعرض http://bigindustrialweek.com/

وفي هذا الصدد، قال أنطون اترشكين، النائب الأول لرئيس المؤسسة الحكومية الروسية فورميكا (المنظم الرسمي لمؤتمر أسبوع الصناعة): "يعد مشروع الضبعة واحداً من المشاريع الكبرى ذو التقنيات العالية يتم تنفيذه علي أرض مصر.

كما تعد مؤسسة "روس آتوم" مؤسسة عالمية رائدة في مجال الصناعة النووية، وأنا واثق تماما من أن منتدى الموردين النوويين سيصبح حدثا عالميا بحق، لا يجذب رجال الأعمال المصريين فحسب، بل أيضًا الموردين والمقاولين من دول أخرى".

بدوره أعلن نائب رئيس شركة "آتوم ستروي"، المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية، جريجوري سوسنين أنه:

"للعام الثاني على التوالي تعقد مؤسسة "روس آتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات في التواصل مع الشركات المحلية والعالمية في آن واحد.

فقد أظهرت نتائج العام الماضي أن المشاركة في هذه الفعالية أتاحت للموردين المحتملين فرصة كبيرة لفهم نظام مشتريات "روس آتوم" بشكل أفضل، وكذلك تحديد إجراءات الشراء الحالية والمستقبلية بشكل أفضل في إطار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا المنتدى فرصة ممتازة للشركاء المصريين للتواصل المباشر مع ممثلي شركات "روس آتوم" المشاركة في المشروع. ونحن اليوم ندعو كل من الشركات المصرية والمؤسسات الدولية الكبرى للمشاركة في هذا المنتدى".