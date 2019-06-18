محلل سياسي يتوقع عودة واشنطن للتفاوض مع موسكو حول معاهدة الصواريخ

قال المحلل السياسي، مسلم شعيتو، إن "خروج روسيا من معاهدة تقليص الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع الولايات المتحدة، يتيح لموسكو أن تعيد توزيع قواها الصاروخية ومنظومتها الدفاعية من أجل الدفاع عن أمنها ومصالحها".

وتوقع شعيتو، في مداخلة مع راديو "سبوتنيك"، أن تفتح الولايات المتحدة باب النقاش مجددا في مسألة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأضاف أن واشنطن تسعى جاهدة لإدخال الصين في هذه الاتفاقية، حيث تشيع بأن عدم وجود بكين فيها يؤثر على التوازن العالمي، بالرغم من تأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه لا يوجد أي اتفاق عسكري مع الصين ضد أية دولة.

وأشار شعيتو إلى أن هذه التطورات لن تؤثر على مستوى التسلح النووي لأن كلا من موسكو وواشنطن تمتلكان القدرات الكافية من الأسلحة النووية.

واعتمد مجلس الدوما الروسي في جلسته العامة قانونا بشأن تعليق العمل بمعاهدة تقليص الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في فبراير/ شباط ، بأن روسيا ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، مضيفا أن بلاده لن تدخل في سباق تسلح.

في الوقت نفسه، أكد بوتين أن جميع مقترحات روسيا بشأن نزع السلاح "تبقى على الطاولة والأبواب مفتوحة".